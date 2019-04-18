شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، مواطنين اثنين كلاهما بالعقد الثاني من العمر؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ فيما تباشر شرطة المنطقة الإجراءات النظامية في ذلك.

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وكشف الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر عن أن الاعتداء الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق.

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