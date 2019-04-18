شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، مواطنين اثنين كلاهما بالعقد الثاني من العمر؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ فيما تباشر شرطة المنطقة الإجراءات النظامية في ذلك.
وكشف الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر عن أن الاعتداء الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق.
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