انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. استشهد 106 لبنانيين في مجزرة قانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 18 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: وقوع مجزرة قانا في لبنان والتي نتج عنها استشهاد 106 من المدنيين اللبنانيين في قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في لبنان. وفي عام 1955: توفي ألبرت أينشتاين، عالم الفيزياء النظرية. وفي عام 1923: السلطان فؤاد، سلطان مصر يصبح ملكا على مصر بعد أن أصبحت مصر مملكة بدل من سلطنة.

وفي عام 1872: افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما.وفي عام 1888: صدور العدد الأول من جريدة المقطم بالقاهرة.وفي عام 1906: زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريقا ودمارا مات فيه حوالي 3000 شخص.وفي عام 1915: طائرة رولان جاروس تسقط ويؤخذ أسيرا.وفي عام 1919:

وفي عام 1872: افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما. وفي عام 1888: صدور العدد الأول من جريدة المقطم بالقاهرة. وفي عام 1906: زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريقا ودمارا مات فيه حوالي 3000 شخص. وفي عام 1915: طائرة رولان جاروس تسقط ويؤخذ أسيرا. Advertisements وفي عام 1919: إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1960: استقلال طنجة وضمها إلى المغرب. وفي عام 1980: تأسيس جمهورية زيمبابوي. وفي عام 1983: تفجير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت ومصرع جميع طاقمها البالغ 63 شخصا. وفي عام 1994: القبض على سمير جعجع قائد القوات اللبنانية. وفي عام 1970: ولد سعد الدين الحريري، سياسي لبناني وزعيم تيار المستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. استشهد 106 لبنانيين في مجزرة قانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.