انت الان تتابع نتنياهو قبل تشكيل الحكومة: أورشليم عاصمتنا الأبدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تكليفه بتشكيل الحكومة للمرة الخامسة، بعدما طلب منه ذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، أمس الأربعاء، وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الخميس: "الرئيس ريفلين كلف رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل حكومة، وهذه هي خامس مرة أتولى فيها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ولا حق أكبر من ذلك في الحياة الديمقراطية"، متابعا: "سأعمل مندوبا الشعب بأسره، حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة ومن عاصمتنا الأبدية أورشليم يسطع نور كبير".

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واستلم الرئيس الإسرائيلي، أمس الأربعاء، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية للكنيست رقم 21، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، التي لم تختلف عن النتائج التي أعلنتها اللجنة، أمس الأول الثلاثاء. واستقبل ريفلين، أمس الأربعاء، في ديوان رئاسة الدولة في مدينة القدس المحتلة، بنيامين نتنياهو،