صحف الإمارات:البشير وشقيقاه بالسجن وتواصل الاحتجاجات

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الصحف كشفت عن إعلان المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري، اعتقال شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الفساد، مؤكدا أن المجلس سيعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن

لا تزال تطورات الأوضاع في السودان تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أبرزت الصحف الاستفتاء على الدستور المصري الذي ينطلق غدًا الجمعة، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "البشير إلى السجن.. والعسكري يأمر بحجز الأموال المشبوهة"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، إلى سجن كوبر في الخرطوم، في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة، بينما خرج الأطباء في مسيرة بالعاصمة، للانضمام إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر القيادة العامة للجيش.

وخرج الأطباء بزيهم الأبيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وَقع هتافات "حرية، سلام، عدالة"، وخرج الصحفيون في مسيرة منفصلة، مطالبين بحرية الصحافة، ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحفيون "مستقلون ومهنيون". ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام، حيث

وخرج الأطباء بزيهم الأبيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وَقع هتافات "حرية، سلام، عدالة"، وخرج الصحفيون في مسيرة منفصلة، مطالبين بحرية الصحافة، ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحفيون "مستقلون ومهنيون".

ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام، حيث غنّى المتظاهرون، ورفعوا أعلام بلدهم، فإن التوتر ساد في الأيام الأخيرة في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفَض الاعتصام بالقوة. وبقي آلاف المتظاهرين في موقع الاعتصام أمس.



صحيفة "الوطن" أشارت إلى أن المجلس العسكري في السودان أعلن، أمس، عن حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد أسبوع من عزل الرئيس عمر البشير.

وقال المجلس العسكري في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت بدءًا من مطلع أبريل الحالي.

وأوضحت "الاتحاد" أن المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري في السودان، أعلن اعتقال شقيقَي الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الفساد، مؤكدا أن المجلس سيعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن.



وأكد الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اعتقال عبد الله والعباس البشير، مشددا على أن الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع وكل مَن تدور حولهم شبهات فساد.

وأضاف أنه تقرر وضع الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي تحت سلطة الجيش، مؤكدا أن المجلس سيعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن.

ويواصل عشرات الآلاف من السودانيين لليوم الثاني عشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مفشلين كل المحاولات لفضه، سواء الترغيبية أو العنيفة التي أفضت إلى فقدان العديد من الأرواح وإصابات وصفت بعضها بالخطيرة.

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وتناولت صحيفة "الخليج" تقديم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، اقتراحًا إلى تحالف "الحرية والتغيير" يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، إلى جانب مجلس وزراء جديد.

وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونًا من 151 عضوا.



واقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، في الأشهر الماضية، تشكيل مجلس الوزراء وعدد أفراده سبعة عشر على الأقل بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.

وكشفت صحيفة "البيان" عن رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم، بحسب ما نشرته "العربية نت".

وأشار مصدر سوداني إلى أن الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية، عاد للدوحة بعد رفض استقباله بالسودان.

وتحت عنوان "بتوجيهات خليفة.. طائرة الإغاثة الإماراتية تصل طهران"، ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيّرت الهيئة طائرة إغاثة إلى طهران، على متنها 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية؛ لمساندة المتأثرين من السيول في إيران، وذلك في إطار المبادرة الإماراتية- السعودية المشتركة؛ للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين من السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخرا.



ورافق الطائرة وفد من "هيئة الهلال الأحمر"؛ لإيصال المواد الإغاثية، التي تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" تحت عنوان "برلمانيون فرنسيون يعترضون على تدخل قطر في سيادة دولتهم" أن الأنباء عن توجه فرنسا إلى خصخصة شركة "إيه.دي.بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس، أثارت جدلا واسعا في أروقة السياسة الفرنسية، خصوصا مع سعي الدوحة للتحكم في الشركة، رغم أن الدوحة مارست أنشطة آلمت الفرنسيين، بعدما كشف كتاب "أوراق قطر" علاقتها بتمويل الإرهاب، والاتهامات بضلوعها في هجمات شهدتها فرنسا؛ ما جعل برلمانيين فرنسيين يتقدمون بطلب لإجراء استفتاء شعبي منعا لخصخصة الشركة التي تشكل أحد أشكال السيادة الفرنسية، لمصلحة دولة أجنبية، خصوصا إذا كانت متهمة بتمويل الإرهاب مثل قطر.

وبالانتقال إلى الاستفتاء المصري، أفادت "الوطن" أن مصر حددت موعد الاستفتاء على الدستور على أن يكون خلال الفترة من 20-22 أبريل موعدا لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الواسعة، وبينها تعديل لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي.



وصرح لاشين إبراهيم، رئيس هيئة الانتخابات الوطنية، بإجراء عملية الاستفتاء داخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين، 20 و21 و22 أبريل.

ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية.



وأوضحت "الاتحاد" أن المصريين في الخارج يصوتون على التعديلات الدستورية غدا، وتوقع سياسيون وبرلمانيون مصريون نسب مشاركة إيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء أمس، الجدول الزمني للمشاركة في الاستفتاء في الخارج والداخل.