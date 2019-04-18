دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة زادي توفر صناعة محتوى عربي برؤية متكاملة في العديد من التخصصات

الحاجة لمحتوى كتابي مصاغ بدرجة عالية من الدقة وبأيدي كفاءات يعتبر من أساسيات بزوغ أي نوع من الأعمال ذات طابع الترويج الإلكتروني، ولكن توفير هكذا طاقم متخصص قادر على تقديم خدمة محتوى بكفاءة عالية يعتبر أمراً صعباً وخصوصاُ على رودا الأعمال المبتدئين والمشاريع الصغيرة؛ ولسد هذه الفجوة أوجدت منصة زادي لتضع الحلول لهذه المعيقات كما عبر مؤسس المنصة ملاذ المدني؛ وذلك عبر تقديم خدمة محتوى عربي متكاملة تغطى فئات وتخصصات كثيرة بطاقم تحريري على قدر عالي من المسئولية، مع مراعاة التكلفة على العميل بالمقارنة مع الوكالات الإعلانية المتخصصة في المجال وتوفير عامل الثقة الذي يعد أساسياً في هذا المجال وسد الفجوة بين المُعلن والعميل.

وتقدم منصة زادي خدماتها عبر طاقم تحريري ذو كفاءة عالية يهتم بإصدار العمل النهائي المقدم للعميل بصورة تتناسب ونوع الفئات المستهدفة من وراءه؛ سواء كان لأغراض تسويقية بحتة والتي تتمثل بالمحتوى المختص بالمتاجر الإلكترونية أو بكتابة المدونات و المواد الخاصة بالمواقع الإلكترونية وصفحات الويب الموجهة للزبائن بمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة تسهيل سبل البحث والوصول للمحتوى أثناء كتابة المحتوى.

وبالخوض بشكل أعمق بما تستطيع أن تقدمه منصة زادي فيمكن تقسيمها لعدة مجالات تأتي بمقدمتها كتابة المدونات والتي تعني بتقديم محتوى مكتوب دقيق ومناسب لنوع الشركة أو المشروع والفئة المستهدفة من وراءه ليجذب المهتمين مع مراعاة ظهور المادة المكتوبة في أولى نتائج البحث في مجالها.

وصف السلع والمنتجات وشرح الخدمات وهو أمر لا غنى عنه في أي عمل تجاري أو خدماتي حيث تلعب الكلمات دوراً مهماً في ترغيب المستهلك أوالعميل، حيث تعتني زادي بتقديمه برونق عالي يفي بالغرض ويلبي رغبة مالك السلعة أو الخدمة ويجذب العميل عبر وصف مثالي يغطى جميع الجوانب مع تكليله بالنجاح عبر تسهيل الوصول للمنتج عبر محركات البحث.

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كتابة المحتوى لصفحات الويب وصفحات الهبوط حيث تقدم منصة زادي نفسها كمنصة احترافية في هذا المجال عبر طاقم العمل الذي يعي جيداً سحر استخدام الكلمات في إصدار محتوى خاص بهذا المجال بالذات، والذي يقوم على أسلوب جذب القارئ واضطراره للتفاعل مع صفحات الهبوط (Landing Pages) على نحو خاص.

خدمات الترجمة بطريقة احترافية والتي تقدم فيها المنصة ترجمة من اللغة الإنجليزية للغة العربية بطريقة احترافية تجنب العميل الوقوع في وحل سوء الترجمة والفهم الخاطئ للمحتوى؛ والذي يعد في بعض الحالات أمراً جلل وخطأ لا يغتفر وخصوصاً عندما تتعلق الترجمة بأمور حساسة كالمستندات والوثائق والتي يتحرى فيها فريق زادي الدقة العالية.

التدوينة منصة زادي توفر صناعة محتوى عربي برؤية متكاملة في العديد من التخصصات ظهرت أولاً على عالم التقنية.