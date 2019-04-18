دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تعمل على مساعد صوتي شبيه بأليكسا وسيري

خلال السنتين الماضيتين ظهرت العديد من الأحاديث عن سعي فيسبوك لتطوير مساعد صوتي ذكي خاص بها، لكن تلك الأحاديث تراجعت قليلًا بعد إطلاق الشركة لجهاز Portal الذي يقدم خدمات ترفيهية من مساعدة صوتية ومحادثات لكن بمساعدة أليكسا من أمازون على طريقة المساعدات المنزلية التي تحمل شاشة عرض.

أما الآن وبحسب شبكة CNBC، فإن فريق تطوير تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في فيسبوك يعمل منذ 2018 على بناء مساعد صوتي ذكي، وقد بدأ فريق التطوير في مراسلة مصنعي الأجهزة الذكية والمساعدات المنزلية من أجل شراكات مستقبلية تسمح بوضع المساعد الجديد على أجهزتها.

لكن بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، تقوم فيسبوك حاليًا بتطوير المساعد الصوتي ليعمل على نظارات Oculus للواقع، بجانب جهاز Portal الذكي والأجهزة التي ستطورها لتعمل بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز؛ أي أن الشركة تحاول تطوير المساعد ليعمل على أجهزتها كما وضحت لرويترز.

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ولا يبدو الأمر غريبًا على فيسبوك، فقد أظهرت رغبة كبيرة في الماضي لإطلاق مساعد ذكي خاص بها وقامت بتقديم مساعدها M على ماسنجر قبل أن توقفه العام الماضي، كما أن جهاز Portal يستطيع فهم الأوامر الصوتية البسيطة بشكل مباشر، لكنه يحتاج أليكسا عند إعطاء أوامر أكثر تعقيدًا.

بالمجمل ربما تكون الشبكة الاجتماعية في طريقها لإطلاق مساعد ذكي لكن هذا المساعد بالتأكيد لن يصل لمستوى أليكسا وسيري بكل سهولة.

التدوينة فيسبوك تعمل على مساعد صوتي شبيه بأليكسا وسيري ظهرت أولاً على عالم التقنية.