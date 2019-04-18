شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تصد هجوما إرهابيا على قاعدة عسكرية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش الليبى لهجوم إرهابى، على قاعدة تمنهنت الجوية شاركت فيه قوات تتبع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج وعناصر متطرفة. Advertisements وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365"، إن قوات الجيش الوطنى الليبى تصدت لهجوم إرهابى على القاعدة الجوية. فيما زعمت قوات تتبع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج أن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية بعد هجوم شنته صباح اليوم.

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