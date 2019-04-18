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© AFP 2019 / ADEM ALTAN
وضمت القائمة إضافة لصالح، "كل من القائد العسكري في جماعة أنصار الله، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح".
ووفقا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تجمد لغاية 26 فبراير/ شباط 2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصوال مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتخذ قرارا مفاجئا بشأن أملاك علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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