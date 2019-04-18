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تركيا تتخذ قرارا مفاجئا بشأن أملاك علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي

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© AFP 2019 / ADEM ALTAN

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار تجميد أرصدة علي عبد الله صالح، إضافة إلى 5 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456؛ وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وضمت القائمة إضافة لصالح، "كل من القائد العسكري في جماعة أنصار الله، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح".

ووفقا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تجمد لغاية 26 فبراير/ شباط 2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصوال مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.

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