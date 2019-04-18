- 1/3
- 2/3
- 3/3
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير.
فيما أعلن المتحدث باسم المجلس زين العابدين الكباشي إبراهيم، الأربعاء، اعتقال شقيقَي البشير بشبهة "الفساد".
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية أن البشير نقل إلى سجن كوبر إلى جانب قيادات من الحزب الحاكم، لكن صحيفة "التيار" الصادرة اليوم الخميس، نقلت عن مصادر لم تسمها أن البشير ليس معتقلا في سجن كوبر، ورجحت بحسب مصادرها أن يكون البشير معتقلا ببيت الضيافة ضمن السكن الرئاسي بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال أحد المسؤولين في السجن الذي أرسل إليه البشير، إن الأخير "مشى أمام حبل المشنقة ذاته الذي أرسل إليه العديد من الناس ليقابلوا ربهم"، على حد تعبيره في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" العربية.
وتُعرف ساحة سجن كوبر بأنها المكان الذي تنفذ فيه عمليات الإعدام في عهدة البشير الرئاسية التي امتدت لـ30 عاما.
وتوافد العديد من المواطنين أمام السجن للتأكد من وصول البشير إلى السجن بعد مرور 8 أيام على عزله تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة.
اقرأ أيضا: ما لا تعرفه عن سجن "كوبر" الأخطر في السودان
© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
ووفقا لمصدرين سودانيين في تصريحات لـCNN، فإن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهما بالفساد ومقتل متظاهرين.
وأشارت إلى أن ذات المنزل جرى فيه اعتقال هيئة الأركان إبان انقلاب يونيو/ حزيران 1989.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر من أسرة البشير: لم ينقل إلى سجن كوبر وما زال في مقر إقامته ببيت الضيافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.