العاهل السعودي يوجه رسالة لملك الأردن

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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وسلم القطان رسالة العاهل السعودي للملك عبد الله الثاني، بينما حمل ملك الأردن، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي، تحياته للملك سلمان، متمنيا له وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وقالت الوكالة الأردنية إن الطرفين، أكدا على عمق العلاقات، التي تربط الأردن بالسعودية، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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