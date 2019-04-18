فرنسا تفاجئ السعودية بوصف "الحرب القذرة"

وتابعت "ليس لدي أي أدلة تثبت بأن الأسلحة الفرنسية تؤدي لمقتل مدنيين في اليمن".
وقالت فلورانس بارلي بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".
يأتي تصريح بارلي ردا على موقع "ديسكلوز" وإذاعة "راديو فرانس"، بعدما زعموا عن كشف تقرير سري للمخابرات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمت كتابته سبتمبر/ أيلول عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.
وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية مما قد يؤدي "لسقوط ضحايا مدنيين".
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