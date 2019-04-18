مصدر بأسرة البشير للأناضول: لم ينقل إلى سجن كوبر

الخرطوم / الخليج 365

قال مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الخميس، إن الأخير "لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي" بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير "لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا".

ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير.

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فيما أعلن المتحدث باسم المجلس زين العابدين الكباشي إبراهيم، الأربعاء، اعتقال شقيقي البشير بشبهة "الفساد".

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية إن البشير نقل إلى سجن كوبر إلى جانب قيادات من الحزب الحاكم.

وتوافد العديد من المواطنين أمام السجن للتأكد من وصول البشير إلى السجن بعد مرور 8 أيام على عزله تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.