الخرطوم: وفد قطري رفيع يزور البلاد قريبا

الخرطوم / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، إن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، اطلعت عليه "الخليج 365".

وأكدت الوزارة نفيها لتقارير إعلامية أشارت إلى أن الخرطوم رفضت استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، نفى فجر الخميس، صحة أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام حول رفض السودان استقبال الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، ونشره إعلام المجلس، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف "إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.