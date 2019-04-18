الحوثيون يحاكمون ترامب بتهمة "اغتيال" الصماد ومرافقيه

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، بدء جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و62 يمنيًا وأجنبيًا بتهمة "اغتيال" صالح الصماد، الرئيس السابق لما يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" مع مرافقيه، العام الماضي.

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بدأت عقد أولى جلسات المحاكمة، متهمة ترامب وباقي الأشخاص بالاشتراك في استهداف موكب "الصماد".

ووفق الوكالة فإن عشرة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، فيما البقية لا زالوا "فارين من وجه العدالة"، وعددهم 52 متهمًا أجانب ويمنيين.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين الـ62، التخطيط لـ"اغتيال الصماد وإعانة دول العدوان بتقديم معلومات وإحداثيات تهدد الموقف الدفاعي والسيادي للجمهورية اليمنية".

Advertisements

وأقرت المحكمة "السير في إجراءات نظر القضية فيما يتعلق بالمتهمين المحبوسين احتياطيًا، وإرجاء السير في نظر القضية بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم 47 أجنبيًا و5 يمنيين".

وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين والمطلوب رقم اثنين على لائحة التحالف العربي بقيادة السعودية، في 19 أبريل/ نيسان من العام الماضي، في هجوم بغارة جوية في محافظة الحديدة.

وينحدر الصماد، من منطقة "بني معاذ" بمديرية سحار، في محافظة صعدة، التي تعتبر المعقل الرئيس للحوثيين، وكان أحد قيادات الحروب الثلاث الأخيرة التي خاضتها الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال الحروب الستة.

ودرجت الجماعة منذ بدء الحرب في اليمن مطلع 2015 على نصب محاكمات غيابية لشخصيات سياسية يمنية ودولية بتهمة "العدوان" على اليمن، غير أن تلك الأحكام لن يكون لها تأثير واقعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.