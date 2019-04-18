الخدمة_المدنية توضح طريقة استعادة كلمة المرور لنظام #جدارة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن استعادة كلمة المرور أو البريد الإلكتروني من أيقونة “جدارة” من جديد إذا فُقدت، أو بإمكان الشخص الدخول عبر بوابة “النفاذ الوطني الموحد” بمعلومات الدخول في منصة “أبشر” موجودة يسار نظام جدارة واستعادة كلمة المرور من خلالها إذا كنت مسجلاً عن طريقها.

وأضافت الوزارة أنه في حال استمرار المشكلة يلزم مراجعة أقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية وإحضار بطاقة الهوية الوطنية لتعبئة بيانات جديدة لدى خدمة العملاء لتصلك كلمة مرور جديدة.