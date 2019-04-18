الصحة_العالمية: أكثر من 200 قتيل في معارك #طرابلس

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن حوالي 205 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 18 مدنياً، وأصيب 913 آخرون خلال القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وسقطت قذائف على حي ذي كثافة سكانية عالية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما زاد من معاناة المدنيين جراء القتال الدائر بالعاصمة.
وكانت ألمانيا طلبت، الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا بعد فشل المباحثات حول مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس.
ووفق مذكرة أرسلتها البعثة الألمانية إلى المجلس، فإنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً الخميس “للتشاور حول إيجاد سبل المضي قدماً”.
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