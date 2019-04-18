المرور توضح.. ما هي أنواع #إشارات_الطرق؟

صحيفة الخليج الالكترونية جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على ضرورة التقيد بالإشارات المرورية من قبل قائدي المركبات؛ للحفاظ على السلامة المرورية. وبّينت إدارة المرور – عبر حسابها في تويتر – أن هناك 4 أنواع للإشارات المرورية هي: “الإشارات التحذيرية والإشارات الإرشادية والإشارات التنظيمية، إلى جانب إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة”.

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