شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات اضطرارية تستوجب «الولادة القيصرية».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن إجراء المرأة لعملية ولادة قيصرية ليس اختيارياً، وإنما هي عملية اضطرارية يتم اللجوء إليها في 8 حالات.

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وأكدت الصحة أن العملية القيصرية تجرى حسب وضعية الطفل وحجمه، أو بعض حالات ارتفاع الضغط الحملي، أو في بعض حالات الولادة المبكرة، بالإضافة إلى وجود توأم أو أكثر، أو في حال وجود بعض تشوهات الرحم، أو الإصابة بعدوى، أو نزول المشيمة، أو حدوث اختناق للطفل.

وأوضحت أن الولادة القيصرية تجرى بشكل طارئ في حال عدم خروج الطفل بولادة طبيعية، على الرغم من التدخلات الطبية.