شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. شجرة عملاقة تسقط على مركبة مواطن احتمى بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القصيم:

وقعت شجرة عملاقة على مركبة شاب كان قد احتمى بالتوقف تحتها من زخات البرد وشدة الرياح عصر الأربعاء بالقصيم، وبفضل الله نجا الشاب من الموت.

وروى الشاب عبدالرحمن نايف الحربي، إنه كان يتابع الأمطار غرب القصيم وفوجئ بزخات البرد المصحوبة برياح شديدة؛ ما دفعه للجوء إلى شجرة كبيرة لحماية سيارته من التعرض للبَرَد؛ إلا أن قوة الرياح تسببت في سقوط الشجرة على مركبته وهو بداخلها.

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وأظهرت صور ومقطع فيديو سيارة الحربي وقد تعرضت لتلفيات كبيرة، ولكنه نجا ولم يصب بأذى.