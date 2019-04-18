شكرا لقرائتكم الرياض تشهد اجتماعاً لقادة «القوات البحرية» في دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 23:14

شهدت العاصمة السعودية الرياض، انعقاد الاجتماع الـ 18 لقادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية، اليوم (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.



وتم خلال الاجتماع الذي حضره قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد الشلوي والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد آل علي، وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير أوجه التعاون الخاصة بالمجال العسكري البحري المشترك، وتخدم القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

وأكد اللواء آل علي، أن هذه الاجتماعات تعمل على تقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.