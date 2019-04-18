شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستهدف خفض عجز الموازنة عام 2019 إلى نحو 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير المالية اللبنانى، على حسن خليل، أن بلاده تستهدف خفض العجز فى الموازنة للعام 2019 إلى نحو 9% من الناتج المحلى. وقال خليل، فى تصريح نشرتها وسائل إعلام، إن مشروع الموازنة للعام الجارى يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة مع 11.2% عام 2018.

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