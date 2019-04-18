الأهلي يقيل مدربه فوساتي

الخليج - رويترز

أعلن الأهلي السعودي في بيان اليوم الأربعاء، إقالة مدربه خورخي فوساتي بعد يومين من الخسارة أمام منافسه الهلال بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم (بطولة زايد للأندية الأبطال).

وقال الأهلي إنه “أنهى تكليف المدرب القادم من أوروغواي بعد نحو شهرين من تعيينه وسيتولى القيادة يوسف عنبر حتى نهاية الموسم”.

وكان الأهلي يحتل المركز الثالث عند تعيين فوساتي، الذي سبق له تدريب الشباب السعودي وعمل لوقت طويل في الإمارات، في فبراير الماضي، لكن الفريق تراجع للمركز الخامس حالياً، كما يتذيل مجموعته حالياً بدوري أبطال آسيا.