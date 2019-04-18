متحدث الجيش الليبي: مرحلة التدخل القطرى فى بلادنا انتهت ولن تسيطر على الغاز

قال اللواء أحمد المسمار ،الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن مرحلة التدخل القطرى انتهت ، ولا يمكن أن نسمح لها بأى حا من الأحوال ، أن تسيطر على الغاز والبترول الليبى .

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له ببنى غازى ، أن ليبيا بها جيش وطنى شريف لن ولم يقبل بهذه الأمور المهينة، مشدداً على أن ثروات الليبيين للشعب الليبى وليس لأحد غيره، ونحن نحارب الإرهاب".

وشدد "المسمارى"،على أن الإرهابيين الموجودين الآن فى طرابلس ، تم تدريبهم على يد ضباط قطريين، من أجل تنفيذ عمليات الاغتيال والذبح والتفجير التى استهدفت الليبيين الشرفاء، مشدداً على أن الجيش الوطنى الليبى أنقذ الدولة الليبية والأمة العربية من مخططات الإرهاب.

وعرض "المسمارى"، فيديو خلال المؤتمر يظهر عمليات الاغتيالات التى نفذتها الميليشيات الإرهابية فى طرابلس ، إلى جانب استهداف المدنيين وممتلكاتهم ، قائلا نحن نقاتل من أجل الإسلام والسلام فى ليبيا والمنطقة العربية ، لافتا الى أن جميع معارك الجيش التى جرت اليوم ضد جماعات إرهابية تضم تنظيم "القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش"، لافتا الى أن طائرات ميليشيات طرابلس استهدفت الجفرة بغارتين".

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