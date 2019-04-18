الجيش الليبي يوضح حقيقة "القصف الليلي" على طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن جماعات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس قصفت بشكل عشوائي عددا من الأحياء في المدينة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأضاف المسماري في بيان صباح الأربعاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة "تؤكد قيام المليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدينة".

وأدان المسماري القصف الليلي، الذي تسبب في تدمير عدد من المنازل في حيي الانتصار وبوسليم في طرابلس، قائلا: "إن القيادة العامة تدين هذه الأعمال الإرهابية".

وتوعد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيانه، بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، وقال إنهم "معروفون لدينا بالأسماء"، معزيا في الوقت نفسه أسر الضحايا.

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