عقوبات واشنطن لإيران تلقي بظلالها على وقود سوريا

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أزمة البنزين في سوريا باتت حديث العامة في شوارع العاصمة وريفها، والشغل الشاغل لهم، بعد اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في دمشق.

يبدو أن العقوبات الأمريكية على إيران أبرز داعمي النظام السوري، فاقمت من أزمة الوقود في سوريا نظرا لأنها تعتمد على خط يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي، في الوقت الذي يلقي مسؤولون حكوميون مرارا المسؤولية في أزمة الوقود على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عربية وغربية، مما يحول دون وصول ناقلات النفط. وفي محاولة للحد من تلك الأزمة اتخذت الحكومة التابعة للنظام العديد من الإجراءات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث خفضت مجدداً كمية البنزين المخصصة للسيارات الخاصة، لتصبح 20 لتراً كل خمسة أيام، و20 لتراً كل يومين لسيارات الأجرة العمومية.

كما خصصت ثلاثة لترات كل خمسة أيام للدراجات النارية، كما أقرت الحكومة السورية تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50 %. طوابير لا تنتهي بعد تلك الإجراءات، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في دمشق، بعدما بات لزاماً على السوريين التقيد بكمية يومية حددتها الحكومة ولاحت في

كما خصصت ثلاثة لترات كل خمسة أيام للدراجات النارية، كما أقرت الحكومة السورية تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50 %. طوابير لا تنتهي بعد تلك الإجراءات، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في دمشق، بعدما بات لزاماً على السوريين التقيد بكمية يومية حددتها الحكومة ولاحت في الأفق بوادر أزمة بنزين. وبدأت أزمة البنزين في دمشق تتفاقم، نتيجة قضاء السوريين ساعات طويلة في طوابير للحصول عليه، حيث بدأ الازدحام أمام محطات الوقود قبل دخول القرار حيز التنفيذ والذي بدأ تطبيقه أول أمس، مما دفع أصحاب السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وانحسرت حركة السيارات في شوارع دمشق إلى حد كبير، وسادت حالة من التذمر بين المؤيدين، ذلك بعدما شهدت العاصمة خلال الأشهر القليلة الماضية ازدحاماً خانقا. حلول وسخرية حلول وسخرية ووسط تلك الأزمة، ابتكر السوريون العديد من الحلول للتخفيف عن المنتظرين أمام محطات الوقود، تراوحت بين حملات تطوعية وإعلانات ترويجية، كما تم ابتداع أساليب ساخرة لتبديد زمن الانتظار الطويل أمام محطات الوقود. وأظهرت صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر شرطة مرور تابعة لوزارة داخلية النظام وهم يستعينون ببعض الأشخاص لدفع دراجاتهم النارية باتجاه إحدى محطات الوقود بعد أن فرغت من البنزين. Advertisements كما أظهرت صورة أخرى، استعانة شرطي بشاحنة مدنية من أجل نقله مع دراجته النارية الفارغة من البنزين. وسخر متابعون من هذه الصور، لا سيما أن مهمة شرطي المرور تتطلب منه أن يكون على أتم الاستعداد في حال وقوع أي حادث. وأصبحت أزمة البنزين حديث العامة في شوارع العاصمة وريفها، والشغل الشاغل لهم، وبات كثيرون يتداولون بسخرية في أحاديثهم في الطرقات والجلسات إمكانية عودة العربات التي تجرها الأحصنة، وأيضاً الحمير، كوسيلة للتنقل. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» "الأمر ليس سهلاً، فقد يحتاج إلى ترخيص من وزارة النقل، وأيضاً موافقة أمنية!" بينما يتندر آخر بالقول: "يمكن أن يصدروا تعليمات بأن الحصول على حمار يحتاج إلى بطاقة ذكية!". وراح مواطنون يبدعون في توجيه النصائح والإرشادات لتبديد زمن الانتظار، كاصطحاب الأصدقاء وورق اللعب وشرب الشاي، وغير ذلك، وقال أحد المنتظرين لـ"الشرق الأوسط" :"كنا نعبئ البنزين لنرفه عن أنفسنا، صرنا نرفه عن أنفسنا لنعبئ البنزين". وقود متنقل وقود متنقل وبالتزامن مع تلك الأزمة افتتحت أمس في دمشق أول محطة وقود متنقلة تبيع بنزين "اوكتان 95" الذي استوردته وزارة النفط السورية من لبنان بناء على مطالب شعبية.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" أنه تم افتتاح أول محطة متنقلة في دمشق لبيع بنزين "اوكتان 95" في منطقة المرسوم 66 بالمزة على مدار الـ24 ساعة وسعر اللتر 600 ليرة سورية. كما انتشرت على مواقع التواصل صورة مدير عام هيئة مكافحة الاحتكار شفيق العزب وهو يقود دراجته الهوائية بدلاً من السيارة متجهاً إلى عمله في دمشق ، في ظل أزمة الوقود في ظاهرة نادرة من نوعها لمسؤول سوري. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بدأت منذ عام وبشكل تدريجي، العمل بنظام البطاقة الذكية، التي يمكن للمواطنين من خلالها شراء المحروقات، بهدف تنظيم وترشيد الاستهلاك والحد من عمليات التهريب. وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1.3 مليون لتر يومياً من البنزين، وفق رئاسة الحكومة. وتتقاسم الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حقول النفط، لكن غالبية حقول النفط السوري هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

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