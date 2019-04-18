مقر إقامة البشير.. 10 معلومات عن سجن كوبر؟

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نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الرئيس السابق عمر البشير، ينتظر أن ينقل، اليوم الأربعاء، إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا، مضيفة أن عبد الله البشير شقيق الرئيس، وجمال الوالي القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن. ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة من قيادات حزب المؤتمر، أمس الثلاثاء، وإحالتهم إلى السجن المخصص للسياسيين.

ما هي قصة "سجن كوبر"؟- يقع في مدينة الخرطوم بحري.- يضم 14 قسمًا من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام.- تم تشييده عام 1903.- السجن على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبا.- تسمية السجن إلى أول قائم عليه عقب تشييده في أوائل القرن العشرين وهو ضابط بريطاني يدعي "كوبر"، إلا أن كبار السن لا يزالون يطلقون عليه اسم

ما هي قصة "سجن كوبر"؟ - يقع في مدينة الخرطوم بحري. - يضم 14 قسمًا من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام. - تم تشييده عام 1903. Advertisements - السجن على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبا. - تسمية السجن إلى أول قائم عليه عقب تشييده في أوائل القرن العشرين وهو ضابط بريطاني يدعي "كوبر"، إلا أن كبار السن لا يزالون يطلقون عليه اسم "توبر". - أول من أمر ببناء سجن كوبر كان الجنرال البريطاني "كتشنر" إلا أنه لم يحضر افتتاحه بسبب استدعائه إلى لندن آنذاك بتوجيهات من ملكة إنجلترا. - أضخم سجن في تاريخ السودان. - يأخذ السجن شكلا هندسيا يشبه إلى حد كبير سجون بريطانيا. - أول من دخله مجموعة من السجناء السياسيين المعارضين للحكم البريطاني. - مع مرور الوقت نما حول السجن حي سكني، ظل يحمل اسم السجن لعقود، قبل أن يتم تغيير اسمه في الآونة الأخير إلى حي عمر المختار.

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