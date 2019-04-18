شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى يعلن خطة الحكومة خلال الـ6 أشهر القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد عن خارطة الطريق التى ستنتهجها الحكومة التونسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الشاهد فى كلمة بثها التلفزيون الحكومى التونسى، مساء الأربعاء، إن خارطة الطريق تتضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان من خلال الضرب على أيادى المحتكرين والأطراف التى تستغل الشهر الكريم لرفع الأسعار.

وأضاف أن الحكومة أطلقت حملات لمراقبة مسالك التوزيع والمخازن، مشيرا إلى أن الأولوية فى الفترة القادمة هى ضمان تزويد السوق لكي تستقر الأسعار.

وأكد أن الخارطة تتضمن العمل لإنجاح الامتحانات الوطنية والإعداد الجيد للسنة الدراسية المقبلة، وتوفير الظروف لنجاح الموسم السياحى الذى تبشر كل المؤشرات بأنه سيكون موسما استثنائيا.

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وستعمل الحكومة كذلك لتوفير الظروف الطيبة لعودة التونسيين من الخارج.