مسؤول بالخارجية القطرية يصف حفتر بـ"المجرم"

وغرد مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا:

بل الإرهاب تعيشه ليبيا يوميا من قبل المجرم حفتر ومموليه من دول الحصار، وكل الدلائل على الأرض تشير أن الشعب الليبي قادر على دحر هذا المجرم ومرتزقته.

جاءت تغريدة الرميحي ردا على تصريحات المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري التي اتهم فيها قطر بـ"دعم الإرهاب".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أدانت، أمس الأربعاء، استهداف المدنيين بصواريخ غراد بشكل عشوائي على أحياء متفرقة بطرابلس من قبل المليشيات المسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قتلي وجرحي في صفوف المدنيين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه"، مؤكداً على "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية".