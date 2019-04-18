رئيس المجلس العسكري الانتقالي يثمن مواقف مصر الداعمة للسودان

الخرطوم — سبوتنيك. وثمن رئيس المجلس مبادرة الرئيس المصري الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي عبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس المجلس أمس.

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وأكد رئيس المجلس أهمية استثمار الدور الإقليمي لمصر وعلاقتها مع القيادات السياسية السودانية في تعزيز الاستقرار بالبلاد في المرحلة المقبلة مؤكدا وقوف المجلس مع خيارات الشعب السوداني.

ونقل المبعوث المصري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين واهتمام جمهورية مصر العربية بتطورات الأوضاع بالبلاد.

وأبدى سيادته حرص جمهورية مصر العربية علي حشد الدعم السياسي لتأييد المجلس عبر جهود إقليمية ودولية ومن خلال علاقاتها مع القوى السياسية خاصة بعد رفع السلطات المصرية للحظر عن بعض القوائم السودانية، كما التقى الوفد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.