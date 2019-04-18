انت الان تتابع الحركة الشعبية بالسودان: وقف الأعمال العدائية 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السوادن

أعلن رئيس الحركة الشعبية المعارضة بالسودان "قطاع الشمال" عبد العزيز آدم الحلو، في بيان له، وقف الأعمال العدائية مع الحكومة السودانية، لمدة 3 أشهر بدءً من، اليوم الأربعاء، وحتى 31 يوليو المقبل، وذلك في كافة مناطق سيطرة الحركة، مشيرا إلى أن القرار يأتي كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السوداني ، وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة إلى المدنيين. وأمر رئيس الحركة قواته، بالالتزام واحترام هذا الإعلان، والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس.

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من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأطلعه الطيب على تطورات الأوضاع في السودان عقب انحياز القوات المسلحة لمطالب ورغبات الشعب السوداني في التغيير وما اتخذه المجلس من إجراءات