الحركة الشعبية بالسودان: وقف الأعمال العدائية 3 أشهر

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مظاهرات السوادن
أعلن رئيس الحركة الشعبية المعارضة بالسودان "قطاع الشمال" عبد العزيز آدم الحلو، في بيان له، وقف الأعمال العدائية مع الحكومة السودانية، لمدة 3 أشهر بدءً من، اليوم الأربعاء، وحتى 31 يوليو المقبل، وذلك في كافة مناطق سيطرة الحركة، مشيرا إلى أن القرار يأتي كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السوداني ، وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة إلى المدنيين. وأمر رئيس الحركة قواته، بالالتزام واحترام هذا الإعلان، والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأطلعه الطيب على تطورات الأوضاع في السودان عقب انحياز القوات المسلحة لمطالب ورغبات الشعب السوداني في التغيير وما اتخذه المجلس من إجراءات
من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأطلعه الطيب على تطورات الأوضاع في السودان عقب انحياز القوات المسلحة لمطالب ورغبات الشعب السوداني في التغيير وما اتخذه المجلس من إجراءات عقب تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، معتبرا أن زيارة المجلس الأولى خارجيا إلى إثيوبيا تؤكد عمق الروابط بين البلدين وتأثر كل منهما بما يجري في الآخر ووصف الزيارة بالموفقة والناجحة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
وأكد الطيب استمرارية الزيارات لكل دول الجوار تأكيدا على أن الجميع منظومة أمنية متجانسة تسعى لاستدامة الأمن والسلم الإفريقي والدولي، قائلا إن رئيس الوزراء الإثيوبي تفهم تداعيات الأوضاع في السودان. (التفاصيل)
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