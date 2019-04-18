شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق فى مضخة بحقل برقان النفطى بالكويت دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نفط الكويت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه تمت السيطرة على حريق محدود فى إحدى مضخات حقل نفط برقان الكبير. وقالت الشركة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن فرق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذى اندلع أمس وإنه لم يسفر عن أى إصابات بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق فى مضخة بحقل برقان النفطى بالكويت دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.