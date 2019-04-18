شركة نفط الكويت: السيطرة على حريق في إحدى مضخات حقل برقان الكبير

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وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن فرق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يوم 3 أبريل الجاري، إن الحريق اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله، لكنه تم السيطرة عليه وبات تحت السيطرة والتبريد.
ومن جانبه كشف هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أن "السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات".
وأوضح المسؤول الكويتي أن الحريق اندلع في تمام الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة، وخلال نحو ساعة وربع تقريبًا تمت السيطرة عليه والحد من انتشاره، بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالته القصوى.
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