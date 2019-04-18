قطر.. 35 مليون دولار للاجئين الروهنغيا والنازحين اليمنيين

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها تبرعا بقيمة 35 مليون دولار، من صندوق ثاني بن عبد الله آل ثاني الإنساني، لصالح اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش، والنازحين في اليمن.

ووقع اتفاقية المنحة عن الأمم المتحدة، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وخالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، ممثلا عن الصندوق.

ويأتي التبرع ضمن برنامج إغاثة أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فاعلة وموثوقة بحيث يتم إيصال 100 بالمائة من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين.

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وينقسم التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13 مليون دولار، بغرض تقديم المساعدة النقدية من أجل المأوى لقرابة 300 ألف شخص من النازحين اليمنيين.

والقسم الآخر يهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهنغيا في ضواحي مدينة كوكس بازار، جنوبي شرقي بنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ يفوق 22 مليون دولار.

ويعد التبرع، الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين "الأفراد"، لتصل قيمته الإجمالية أكثر من 35 مليون دولار.

وتأسس صندوق ثاني بن عبد الله آل ثاني (رجل أعمال قطري) الإنساني، تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.