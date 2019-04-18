23 مقعدا لكل من "حماس" و"فتح" في انتخابات جامعة بيرزيت

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

فازت كل من كتلة "الوفاء الإسلامية"، الجناح الطلابي لحركة "حماس"، وكتلة "الشبيبة"، الذراع الطلابية لحركة "فتح"، بـ23 مقعدا في انتخابات مجلس اتحاد جامعة بيرزيت، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأعلن عميد شؤون الطلبة في الجامعة، محمد الأحمد، أمام صحفيين، أن كتلة "الوفاء الإسلامية" حصدت 3 آلاف و997 صوتا، وهو ما يعادل 23 مقعدا (من أصل 51)، وحصلت كتلة "الشبيبة" على 4 آلاف و65 صوتا، وهو ما يعادل أيضا 23 مقعدا.

وفازت كتلة "الوفاء"، العام الماضي، بمقعد واحد أكثر من كتلة "الشبيبة".

وأضاف الأحمد، أن كتلة "القطب الديمقراطي"، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حصلت على 835 صوتا، ما يعادل 5 مقاعد.

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وتنافست في الانتخابات خمس كتل طلابية، هي: "الوفاء"، الشبيبة"، "القطب الديمقراطي"، "الوحدة الطلابية" و"اتحاد الطلبة التقدمية".

ولم تتمكن كتلتا "الوحدة الطلابية و"اتحاد الطلبة التقدمية" من الحصول على أي مقعد.

وبلغت نسبة التصويت 78 بالمائة من أصل 11 ألفا و830 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع.

وتحظى انتخابات "بيرزيت"، بمتابعة رسمية وفصائلية وشعبية واسعة، حيث تعد انعكاسا لتوجهات الشارع الفلسطيني، بحسب مراقبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.