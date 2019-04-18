السودان..المجلس العسكري ينفي ما تردد حول زيارة وفد قطري للبلاد

الخرطوم/الخليج 365

نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، فجر الخميس، صحة أخبار تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان لإستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، ونشره إعلام المجلس، اطلعت عليه الخليج 365.

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وأضاف "إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.