المعارضة السودانية تسلّم المجلس العسكري مقترحاتها

الخرطوم/ الخليج 365

سلم تجمع المهنيين السودان وتحالفات المعارضة، الأربعاء، مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.

وقال القيادي بتجمع المهنيين، مدني عباس مدني، للأناضول، إننا "نؤكد على مطلبنا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية".

وأشار إلى أنه تم تسليم المجلس العسكري مقترحات "قوى إعلان الحرية والتغيير" بخصوص المستويات الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية.

وأضاف "يتضمن مقترحنا تسليم السلطة إلى مجلس سيادي رئاسي مدني، مع تمثيل عسكري، يقوم بالمهام السيادية، وكذلك تكوين مجلس تشريعي قومي، وتشكيل مجلس وزراء".

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و"قوى إعلان الحرية والتغيير" تشمل تجمع المهنيين وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التحالف الاتحادي المعارض" و"قوى المجتمع المدني".

فيما أفادت وكالة الانباء السودانية بالتئام الاجتماع الأول للمجلس العسكري بالقصر الرئاسي بالخرطوم للمرة الأولى، برئاسة عبد الفتاح برهان.

وقالت إن الاجتماع بحث عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.