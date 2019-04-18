بغداد.. 34 دولة تبحث استقرار العراق بعد "داعش"

بغداد/ نازا محمد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عقد اجتماع في العاصمة بغداد، لـ"مجموعة عمل الاستقرار في التحالف الدولي لهزيمة داعش" بمشاركة 34 دولة.

وبحث المجتمعون، بحسب بيان للخارجية، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "استقرار المناطق المحررة في العراق، وتعهدات التمويل، والأبعاد الاجتماعية للإنعاش بعد داعش، وتسريع الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار".

كما بحثوا "إصلاح البنية التحتية الأساسية، وتأهيل المدارس، والمستشفيات، وتوفير فرص العمل قصيرة الأمد في المناطق التي تأثرت بشكل مباشر من عصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان، أن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله، "دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة تفعيل مقررات مؤتمر الكويت الدولي، لإعادة إعمار العراق".

Advertisements

وبيّن أن لذلك "أثرا كبيرا في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي خلفها داعش".

وتتألف مجموعة عمل الاستقرار، من دول التحالف الدولي، التي تدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار، وتترأس الاجتماع كل من ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات والعراق، بحسب البيان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في عدد من المناطق الوعرة، والصحراوية أيضا، بحسب وزارة الدفاع التي تؤكد عزمها مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على ملاحقتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.