شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من فتح الحسابات الشخصية على أجهزة العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من فتح الحسابات الشخصية على الأجهزة الخاصة بالعمل؛ حفاظاً على خصوصية وأسرار أصحابها. وقال “الرحيلي” عبر “تويتر”: “جهاز العمل للعمل، لا تستخدمه في تصفح حساباتك الشخصية أو تحفظ فيه معلومات شخصية لأن جهة عملك لها الصلاحية والقدرة على تصفح جميع ما في الجهاز وعن بعد ومن دون أن تشعر”.

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