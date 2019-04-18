شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. رجل وامرأة يدخلان في مشاجرة مع شابين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يُظهر دخول رجل وامرأة في مشاجرة مع شابين في طريق عام بجدة. وتردد أن المشاجرة وقعت على طريق الملك عبدالعزيز صباح أول أمس الثلاثاء. وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أطراف المشاجرة راجعوا أحد مراكز الشرطة في جدة لتقييد محضر بالواقعة.

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