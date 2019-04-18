شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة حاليا.

وصافح دولة رئيس الوزراء العراقي أصحاب السمو والمعالي أعضاء الجانب السعودي، فيما صافح سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي العراقي.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية العراقية، وعدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

وفي بداية الجلسة رحب سمو ولي العهد برئيس الوزراء العراقي في بلده الثاني المملكة، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما عبر رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الجلسة استعراض جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضر الجلسة من الجانب العراقي معالي وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان، ومعالي وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ محمد علي الحكيم، ومعالي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، ومعالي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ومعالي وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ومعالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، ومعالي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي.