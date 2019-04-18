شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: إنهاء التعاملات الورقية مع الجهات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف أحمد الصويان؛ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن عام 2019 سيكون العام الأخير للتعاملات الورقية بين وزارة المالية والجهات الحكومية والخاصة، إذ سيتم إيقافها بشكل كامل، وتقديم الخدمات كافة للقطاعين الحكومي والخاص بشكل إلكتروني عبر منصة “اعتماد”.

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وقال الصويان في كلمته خلال “منتدى ميزانية 2020” الذي تنظمه وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم في الرياض، أمس “سنبدأ قريبا تقديم خدمات الرواتب وإدارة السفر والإركاب، للموظف الحكومي بشكل تدريجي عبر منصة اعتماد”.

وأضاف الصويان، أن “ما تبقى من خدمات سيكون متاحا قريبا على المنصة، خاصة ما يتعلق بالعهد والسلف والتسويات وتغذية الصناديق، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتقارير”.

وأوضح، أن الجهات الحكومية كافة بإمكانها أن تطلع على التفاصيل التي تحتاج إليها وفقا لأي عملية مالية سواء كانت منافسات أو عقودا أو أوامر دفع وصرف وغيرها، مضيفا “لدينا خريطة طريق واضحة جدا، ونحاول كل شهر إصدار حزمة من الخدمات لضمان تحقيق المستهدفات”.