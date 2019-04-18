انت الان تتابع البرلمان الليبي يطالب بوقف تدخلات قطر وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي التدخل القطري التركي السافر وغير المقبول في الشئون الداخلية الليبية، من خلال دعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار. وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إن آخر أشكال هذا التدخل هو التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للجيش الليبي في حربها على الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب. وأدانت انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة يائسة لدعم الجماعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراته وطرابلس وزوارة.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شئون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.يذكر أن الجيش الليبي قاد عمليات موسعة الأسابيع الماضية للقضاء على الجماعات المسلحة

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