بينهم 5 عرب.. «تايم» تكشف عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية عن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم عام 2019، وكان من بينهم 5 شخصيات عربية أو من أصول عربية.

وصنفت المجلة الشخصيات الـ100 فى خمس قوائم هى: الرواد والعمالقة – وهم من تواجد محمد صلاح بينهم- والفنانين والقادة والرموز.

محمد صلاح

مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر جاء ضمن أبرز الشخصيات الرياضية ، كونه مميزًا على المستوى الإنساني كما هو في كرة القدم.

وأبرزت "تايم" مواقف صلاح الإنسانية، وتواضعه وروحه الفكاهية، ونوهت إلى أنه أصبح رمزا للمصريين والمسلمين حول العالم.

وجاء في التعليق المصاحب لاسم صلاح في القائمة "إنه شخصية هامة للمصريين وسكان مدينة ليفربول والمسلمين في أنحاء العالم، وبالرغم من هذا يبدوا دائما كرجل متواضع ورصين ومرح".

وجاء صلاح ضمن قائمة طويلة من الشخصيات الملهمة والمؤثرة على مستوى العالم، منها المصارع والممثل "داون جونسون" أو "الصخرة" كما ياقبه البعض، والمطربة وكاتبة أغاني البوب الشهيرة "تايلور سويفت" وغيرهم من الشخصيات.

رامي مالك

فاز مالك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري.. كما فاز بجائزة "جولدن جلوب" لأفضل ممثل عن الدور نفسه لشخصية المغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية "كوين".

وبحسب التعليق المصاحب لإعلان اسمه ضمن القائمة، فقد أثبت مالك جدارته بالثقة التي منحته إياها فرقة "كوين" لتمثيل ميراث الفرقة.

محمد بن زايد

اختارت المجلة اسم ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم، وذلك بسبب قدرته على أخذ المخاطرة في عدد من القرارات بالإضافة إلى عملية التطوير التي يقودها في الداخل.

وقالت "تايم" إن الشيخ محمد بن زايد جعل من الإمارات "سبارتا الصغيرة" في أعين بعض المسئولين الأمريكيين بسبب قراراته الشجاعة، مثل مقاطعة قطر وموقفه من إيران، وأشارت إلى أنه ألهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال.

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء الأربعاء، جاء فيها أن القائمة الدولية جمعت بين نتنياهو وابن زايد، وباركت لولي عهد أبو ظبي على اختياره في هذه القائمة، والتي تضم أكثر مائة شخصية مؤثرة بالعالم.

راضية المتوكل

أسست المتوكل منظمة "المواطن" لحقوق الإنسان منذ 4 سنوات.

وتواجه المتوكل المخاطر كل يوم بسبب كشفها عن الخسائر البشرية للحرب في اليمن.

وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ودفعت مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في الحرب اليمنية.

لجين الهذلول

لجين الهذلول ناشطة نسوية سعودية ، لا تزال معتقلة في السعودية منذ مايو 2018 ، كافحت من أجل إقرار حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.

واعتبرت المجلة ، الهذلول ساهمت بشكل كبير في الضغط من أجل اتخاذ قرارات خدمت المرأة السعودية، وعلى رأسها قيادة المرأة.

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وبفضل الهذلول وغيرها من الناشطات سمح للنساء بقيادة السيارة لأول مرة في المملكة في يونيو 2018.

غلاف الـ"تايم"

ونشرت المجلة عددها بستة أغلفة مختلفة تحمل صور أبرز المؤثرين في المجالات المختلفة، والتي تحمل صور اللاعب المصري محمد صلاح، ورئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، والإعلامية جيل كينغ، والممثل الشهير دواين جونسون، والمغنية تايلور سويفت، والممثلة ساندرا أو.

وضمت القائمة مؤثرين آخرين،منهم:

- الرئيس دونالد ترامب

- بطلة سلسلة "صراع العروش" إيمليا كلارك

- رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن

- البابا فرانسيس

- عضوة مجلس النواب الأميركي الشابة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز

- المدعي الخاص روبرت مولر الذي حقق في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب

- الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

- الفتاة السويدية غريتا تونبرغ ذات الـ 16 ربيعا المدافعة عن البيئة

- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

- قاضي المحكمة العليا في أميركا بريت كافانو

- الرئيس الصيني شي جين بينغ

- رئيس وزراء باكستان عمران خان

- زوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما

- المغنية ليدي غاغا

- مؤسس فيسبوك مارك زوكبيرغ

- لاعب الغولف تايغر وودز

- مؤسس شركة هواوي الصينية رين زنغفاي