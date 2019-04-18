شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي أفلاطون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

د. حسن مدن

شكراً للعم «جوجل» حين يذكرنا بما يتعين علينا أن نتذكره بأنفسنا، ولكننا لا نتذكر، في طاحونة الحياة التي لا تتوقف عن الدوران بقسوة.

لقد فعل هذا «جوجل» أمس الأول حين احتفى بالفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون التي ولدت في 16 أبريل 1924، ليحثنا على استعادة هذا الاسم المهم ليس في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية فحسب، وإنما في تاريخ مصر كلها، وعبر هذه الاستعادة نتعرف إلى صفحات مشرقة من تاريخ الحداثة في مصر، ليس على الصعيد الفني والثقافي وحده، وإنما أيضاً على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

إنجي أفلاطون لم تكن مجرد فنانة موهوبة خلّد تاريخ الفن في مصر إبداعاتها، وإنما كانت أيضاً مناضلة سياسية تقدمية، ضحت بالكثير، بما في ذلك حريتها، لنصرة قضايا الطبقات الفقيرة وتحقيق التقدم الاجتماعي لوطنها، مع أنها ولدت ونشأت في عائلة ميسورة، وتلقت منذ صغرها تعليماً جيداً.

Advertisements

في أربعينات القرن العشرين انضمت إنجي أفلاطون إلى إحدى التنظيمات التقدمية في مصر آنذاك، وباتت اسماً معروفاً في الحركة النسوية المصرية، وفي مجمل النضال الوطني ضد الإنجليز، واستمرت على هذا الطريق رغم اعتقال زوجها ووفاته فيما بعد، قبل أن تعتقل هي نفسها في سجن القناطر، كضريبة لانحيازها لقضايا شعبها.

وتشير بعض المصادر التي اهتمت بتدوين سيرتها إلى إعجابها بمقولة للفنان ليوناردو دافنشي هي: «إن الفنان الذي لا يستطيع أن يلتقط بالرسم شخصاً يسقط من الدور السادس ليس بفنان»، وهو ما عملت على تطبيقه حتى وهي معتقلة، حيث انتزعت حقها في الرسم، وقامت برسم من هن حولها من سجينات معبرة عن معاناتهن، مصممة على مقاومة قسوة السجن، الذي مكثت فيه حتى عام 1963 بالرسم.

ومن لوحاتها الشهيرة لوحة «لن ننسى» التي عبرت فيها عن الشهداء الفدائيين في معارك قناة السويس، وعرضتها بمعرضها الخاص الأول عام 1951 والذي قيل بأنه غلب على لوحاته الطابع الواقعي الاجتماعي، وهي لوحات اعتنى الكثير منها بمعاناة المرأة.

ومن لوحاتها الشهيرة أيضاً «جمع الذرة»، «حاملة شجرة الموز»، «جمع البرتقال»، «الشجرة الحمراء»، «سوق الجمال» و«صياد بلطيم». كما يشير ما هو مدوّن من سيرتها إلى أنها كانت تحب تصوير ما يخطر ببالها من أحلام وكوابيس، ومن أمثال ذلك «الوحش الطائر» 1941، «الحديقة السوداء» 1942 و«انتقام شجرة» 1943.

بالإضافة لمنجزها الفني أصدرت إنجي أفلاطون عدة كتب عن حقوق المرأة، في إطار انشغالها بالعمل المدني، قبل أن ترحل عن الدنيا في 17 أبريل 1989.

[email protected]