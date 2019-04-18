شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخنا وبيتنا الجميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

تسد هذه الخطوة المباركة فراغاً واضحاً كبيراً، فالشكر أجزله إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهه الكريم بإدخال كتاب «الإمارات تاريخنا» إلى المناهج الوطنية في المدارس الإعدادية.

القرار يسد فراغاً وينطلق من حاجة حقيقية، فما أحوج أجيالنا الطالعة إلى معرفة تاريخ الإمارات، فلا مستقبل لمن ليس له ماضياً، ولا مستقبل لمن لا يقدر تاريخه وإرثه، لكن الكتاب يفهم التاريخ فهماً فلسفياً معاصراً. التاريخ ليس الماضي فقط.. إنه الزمن كله مشتملاً على علاماته الفارقة، وعلى ملفات إنجازه ونهضته، وأيضاً ملفات أحلامه ومقاصده في اليوم والغد. من جانب ثانٍ، يأتي توجيه محمد بن زايد مكملاً، وكأنه تتويج لأمر سموه قبل ذلك بتدريس مادة التربية الأخلاقية.

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بمثل هذه المبادرات يحقق مشروع تطوير التعليم أغراضه، ويصل إلى مكتسبات وآفاق أبعد؛ لذلك تعد لحظة إطلاق المرحلة التجريبية من كتاب «الإمارات تاريخنا» على يد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لحظة مضيئة لها ما بعدها.

هذا حلم وقد تحقق، حيث يتخرج الخريج في الثانوية والجامعة وهو لا يكاد يعرف شيئاً عن تاريخ بلاده، ثم يذهب إلى العمل وكأنه غريب، وإدخال تاريخنا إلى مناهجنا عنوان لهذه المرحلة من التأسيس لحركة تعليمية ملائمة تليق بواقع دولة الإمارات المتفرد، وبتطلعات هذه الدولة الفتية الرائدة،

وبمثل مبادرة محمد بن زايد يصبح كل من الطالب والخريج أكثر ثقة في نفسه؛ لأنه يعرف، وأكثر قدرة على العمل والعطاء؛ لأنه يعرف. المعرفة هنا مهمة ولا تقدر بثمن؛ لأنها متصلة بالمكان وتاريخ المكان، وعبر كتاب «الإمارات تاريخنا» تملأ سير القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، رحمهم الله، والرعيل الأول من بناة نهضة الإمارات، ذاكرة طلاب وخريجي الإمارات، نحو تعامل أفضل مع مشاكل وأحلام الحاضر والمستقبل. إضافة إلى ذلك وهذه قيمة مضافة يُنشر كتاب «الإمارات تاريخنا» خلال الصيف ليكون في متناول الناس جميعاً لا الطلاب فقط؛ ما يعني تحويل هذا النوع من المعرفة إلى «معلومات عامة» و«ثقافة شعبية».

إنه تاريخنا نستلهم منه العبور والصعود إلى المستقبل، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حديث المجرب العارف، حيث التجربة غير المسبوقة، خلال نحو خمسين عاماً من عمر الدولة، وحيث ما حدث في دولة الإمارات، على صعيد التنمية الداخلية أو السياسة الخارجية، أثمر تجربة تدخل حتماً في المنجز المعجز.

الإمارات تاريخنا، الإمارات وطن العمل والتضحية والنبوغ، الإمارات التي هي ملء البصر والسمع واليقين؛ ملء القلب والعقل، الإمارات حيث «البيت المتوحد»، والاقتباس من محمد بن زايد؛ البيت الجميل الأليف؛ بيت المحبة والأخوة والتسامح والأمل والسلام.. الإمارات وطن العلم والتطلعات والفرص والتحديات، الإمارات تاريخنا الذي يملأ أعمارنا ويمطر على وجوهنا كرماً ووفاء وانتماء.

وللإمارات العزيمة الراسخة والراية العالية على الدوام إن شاء الله.

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