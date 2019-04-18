الإمارات تشارك في منتدى التعاون العربي الروسي بموسكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الإمارات في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري، بوفد برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش المشاركون في المنتدى، الذي اختتم الثلاثاء واستمر يومين، أبرز سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من أهم القضايا الإقليمية والدولية. وينبثق المنتدى عن الجامعة العربية، ويمثل أحد الحوارات التي تعقدها مع التجمعات الإقليمية والدولية والدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون العربي مع هذه الأطراف المؤثرة دولياً، وتوسيع آفاق التنسيق والعمل المشترك، حيث استضافت دولة الإمارات الدورة السابقة لهذا المنتدى على المستوى الوزاري في عام 2017.

حضر المنتدى سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، فيما ترأس الجانب العربي أحمد عيسى عوض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة ال 151 على المستوى الوزاري، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

وأكد لافروف في كلمته خلال المنتدى، أهمية عقد هذه الاجتماعات من منطلق العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين العربي والروسي، سعياً للاستمرار في التنسيق بين الجانبين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتباحث حول الفرص المتاحة لدى الجانبين في المجالات كافة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها بلاده لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جانبهم، أشاد وزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات العربية الروسية، مؤكدين أهمية التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي على مختلف المستويات.

وفي ختام الاجتماع تم إقرار الإعلان الختامي وبرنامج العمل التنفيذي للمنتدى للأعوام 2019 -2021. (وام)