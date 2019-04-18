«كوبر»... سجن لكل العهود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكرر اسم سجن «كوبر» في الخرطوم بحري (شمال الخرطوم) كثيراً في الآونة الأخيرة وبشكل لافت، منذ إطاحة الرئيس عمر البشير. وقد نقل الرئيس السابق أمس الأربعاء إلى السجن ذائع الصيت، والذي يعتبر السجن المركزي في البلاد، حيث يحتوي على قسم منفصل لحبس السياسيين، ويتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام النافذة.

شيد سجن «كوبر» في السودان عام 1903،على أرض مساحتها نحو خمسة آلاف متر مربع، ويمتد من حي الواحة جنوبا، وفي الشمال الفاصل مع المنطقة الصناعية، الخرطوم بحري، وغربا شارع بشير محمد سعيد، وشرقا إلى شارع الشفاء، حي كافوري.

صمم مبنى السجن هندسيا بشكل يحاكي سجون بريطانيا، وعلى وجه التحديد سجن برمنجهام.

ويضم سجن «كوبر» 14 قسما، منها قسم للمحكوم عليهم بالإعدام، وقسم لأرباب السوابق، وآخر لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، وأقسام أخرى للمنتظرين وقسم للمعاملة الخاصة لكبار الموظفين الذين يدينهم القضاء بأحكام سجن، وقد تم إلغاء هذا القسم في العهد الحديث. أما القسم السياسي فقد ظل هو الأشهر على الإطلاق لارتباط سجنائه أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان.

وبعد إعلان قوانين سبتمبر 1983، أعلن الرئيس الأسبق إطلاق سراح جميع السجناء المدانين في جرائم جنائية من سجن كوبر، وأخلاه ما بين يوم وليلة مع تزويد المفرج عنهم بمبالغ مالية لبدء الحياة من جديد. ولكن السجن سرعان ما عاد للامتلاء بعد التطبيق المتشدد لما يسمى «قوانين الشريعة»، وتم نصب منصة عالية لتنفيذ أحكام الإعدام، في الباحة الخارجية للسجن من الجهة الشمالية، حيث تتاح للجمهور الفرصة لحضور تنفيذ الأحكام الحدية.

ودخل سجن كوبر قادة أعضاء جمعية «اللواء الأبيض» عام 1924، وهي حركة سياسية سودانية ظهرت في عشرينيات القرن العشرين لبعث الوعي السياسي الوطني في السودان ضد الاستعمار البريطاني، والدعوة للوحدة بين مصر والسودان تحت شعار وحدة وادي النيل.

وكان الضباط السودانيون التابعون ل«قوة دفاع السودان» قاموا بتمرد عسكري مسلح ضد القوات البريطانية ودارت اشتباكات وبالذخيرة والمدافع الرشاشة، وتم اعتقال من تبقوا أحياء وسجنوا ب«كوبر» وبعدها نفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص في ديسمبر 1924، وكانت هذه أولى عمليات الإعدام التي تتم في هذا السجن.

وكان لقيادات الحركة الوطنية المناهضة للإدارة البريطانية نصيبهم من الحبس في سجن كوبر، وعلى رأسهم أبو الاستقلال الزعيم إسماعيل الأزهري.