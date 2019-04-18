18 عرضاً في «الشارقة للمسرح المدرسي» الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

في إطار التحضير للمرحلة الختامية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته التاسعة، عقدت إدارة المسرح في دائرة الثقافة، مؤتمراً صحفياً في قصر الثقافة في الشارقة صباح أمس، تحدثت فيه كل من مريم المعيني المنسق العام المهرجان، وعلياء الزعابي منسق المهرجان في المنطقة الشرقية.

وتحدثت المعيني في كلمتها في المؤتمر عن أهداف المهرجان الذي ينظم سنوياً بالتعاون بين إدارة المسرح، ووزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن المهرجان يستهدف تحقيق مكتسبات عدة تشمل الطلاب والمعلمين وحتى أولياء أمور الطلاب. وقالت: «يهدف المهرجان إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم التربوية في الميدان التعليمي، كما يسعى المهرجان إلى تكريس دور المسرح وسيلة تربوية وتعليمية تسهم في رفع الكفاءة المعرفية لدى الطلاب، إضافة لذلك فهو يهتم برفع كفاءة العاملين والمشرفين على أنشطة المسرح في المدارس، وذلك عن طريق إقامة الورش الفنية المسرحية والدورات التدريبية المستمرة».

من جهة أخرى تناولت المعيني تفاصيل التحضير للمهرجان وكيف وصلت إلى مراحلها الختامية فقالت: «بدأ التحضير للمهرجان في سبتمبر الماضي، بلقاءات تشاورية مع وزارة التربية والتعليم، ثم بعدها قامت لجان من إدارة المسرح بزيارات ميدانية لجميع المدارس الحكومية التابعة لإمارة الشارقة بمناطقها الثلاث وهي: مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية لدعوتهم وتشجيعهم على المشاركة في المهرجان».

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وأبرزت المعيني أن المهرجان سيشهد بالتزامن معه ملتقى فكرياً خاصاً بالنص المسرحي المدرسي إضافة إلى عدة ورشات فنية. وقالت عن ذلك: «سيكون هناك ملتقى فكري تحت عنوان (خصائص النص المسرحي المدرسي، مضمونا وشكلا)، وسيجري بمشاركة نخبة من المختصين في المسرح كالدكتور حبيب غلوم، وسوزان أبو علي، وهيثم خواجة وخليدة الشيباني، وبالإضافة إلى ذلك ستقام ثلاث ورش خلال المهرجان في الفترة المسائية، هي: ورشة بعنوان (من التجارب العالمية: تدريبات تطبيقية من المسرح المدرسي في السويد) تحت إشراف كريم رشيد، وورشة (الأهداف التعليمية للمسرح في المدارس)، تحت إشراف سوزان أبو علي، وورشة (الأداء الجسدي للطالب) بإشراف منى سليمان».

بدورها قالت الزعابي في كلمتها في المؤتمر إن المرحلة الختامية التي ستنطلق الأحد القادم الموافق 21 إبريل 2019، تشارك فيها 18عرضاً من مدارس الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى.

وتحدثت الزعابي عن اختيار العروض التي وصلت للمراحل الختامية والتي ستجري تحت إشراف لجنة تحكيم تضم كلا من الدكتور حبيب غلوم، والفنان العراقي رشيد كريم، والفنانة اللبنانية سوزان أبو علي، فقالت: «اختيرت العروض من بين 70 مشاركة عرفها المهرجان هذا العام، بواسطة لجنة تحكيم مكونة من الفنان المسرحي الإماراتي إبراهيم سالم، والكاتب المصري مجدي محفوظ، والإعلامية التربوية بدرية الشواب، وذلك بعد منافسات استمرت لأكثر من 3 أسابيع وتوزعت على مسارح معهد الشارقة للفنون المسرحية، والمركز الثقافي لمدينة الذيد، والمركز الثقافي لمدينة خورفكان».

وأوضحت الزعابي أن اليوم الأول من المرحلة الختامية سيشهد ثلاثة عروض هي: مسرحية «سموكة والشباك البالية»، لمدرسة عاتكة بنت زيد، ومسرحية «العطر السحري» لمدرسة أسماء للتعليم الأساسي، ومسرحية «مرح النمل والصراصير» لمدرسة البردى للتعليم الأساسي.

وبينت الزعابي ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الدورة من المهرجان مقارنة مع السنوات الماضية، وأكدت أن ذلك يعني زيادة الاهتمام بثقافة المسرح المدرسي .