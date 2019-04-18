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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبدالمهدي يؤكد رغبة بغداد بتطوير العلاقات مع الرياض في المجالات كافة السعودية والعراق توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم تاريخ النشر: 18/04/2019 استمع

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