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العثور على ألماسة زرقاء نادرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت أكبر ألماسة زرقاء، تكتشف في بوتسوانا، وزنها 20.46 قيراط، أمس، فيما يعتبر اكتشافاً استثنائياً في هذا البلد الإفريقي الذي يعد من كبار منتجي الماس في العالم.

وقال ماركوس تير هار المدير العام لشركة «أوكافانجو دايمند كومباني»، مالكة الألماسة، «من النادر جداً العثور على حجر بهذا اللون وهذه الطبيعة».

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وعثر على الألماسة في منجم أورابا، وتندرج في إطار فئة «فانسي بلو» النادرة.

وسمي الحجر المصقول «بلو أوكافانجو»، في إشارة إلى دلتا أوكافانجو في بوتسوانا. وستطرح للبيع بحلول نهاية السنة.

ويشكل الماس 80% من صادرات الدولة.

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