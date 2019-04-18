شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ألماسة زرقاء نادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت أكبر ألماسة زرقاء، تكتشف في بوتسوانا، وزنها 20.46 قيراط، أمس، فيما يعتبر اكتشافاً استثنائياً في هذا البلد الإفريقي الذي يعد من كبار منتجي الماس في العالم.
وقال ماركوس تير هار المدير العام لشركة «أوكافانجو دايمند كومباني»، مالكة الألماسة، «من النادر جداً العثور على حجر بهذا اللون وهذه الطبيعة».
وعثر على الألماسة في منجم أورابا، وتندرج في إطار فئة «فانسي بلو» النادرة.
وسمي الحجر المصقول «بلو أوكافانجو»، في إشارة إلى دلتا أوكافانجو في بوتسوانا. وستطرح للبيع بحلول نهاية السنة.
ويشكل الماس 80% من صادرات الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على ألماسة زرقاء نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.